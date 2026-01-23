 Перейти к основному контенту
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США

Абдулла бин Заид Аль Нахайян
Абдулла бин Заид Аль Нахайян (Фото: Florian Gaertner / IMAGO / Global Look Press)

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян поприветствовал проведение в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Арабских Эмиратов.

«Его Высочество выразил надежду, что эти дискуссии внесут вклад в конкретные шаги по прекращению кризиса, который длится уже почти четыре года и привел к огромным гуманитарным страданиям», — говорится в сообщении.

Аль Нахайян отметил, что проведение переговоров отражает доверие международного сообщества к ведущей роли ОАЭ и их стремление поддерживать мир. Он также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа в содействии переговорам и укреплении стабильности.

Министр подчеркнул, что ОАЭ поддерживают партнерские отношения со всеми тремя сторонами, что позволяет стране «играть доверенную роль в организации диалога». Он добавил, что устойчивые решения конфликта возможны только через диалог и деэскалацию, и подтвердил приверженность ОАЭ поддержке любого прогресса в ходе переговоров.

Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что на встрече в Абу-Даби будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса».

Материал дополняется

Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби
Абдулла бин Заид Аль Нахайян

Авторы
Полина Дуганова
