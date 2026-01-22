 Перейти к основному контенту
branding image
Политика⁠,
0

Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет, на борту которого предположительно находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24.

По информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 пересек границу России со стороны Латвии около 21:45 мск. Вход в воздушное пространство страны ТАСС подтвердили в диспетчерской службе района полетной информации «Рига».

«Самолет покинул воздушное пространство Латвии в районе контрольной точки IGORO в 21:44 мск», — уточнили там.

Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

Накануне Уиткофф анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 января. В переговорах также примет участие зять президента США Джаред Кушнер. Визит подтвердили в Кремле, уточнив, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву после 19:00–20:00.

Как сообщил телеканал «Россия 1», самолет приземлится в московском аэропорту Внуково. На территорию аэропорта уже въехал кортеж автомобилей с «Аурусом».

В последний раз Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву 2 декабря 2025 года. Тогда они обсудили с Путиным разработанный американской стороной мирный план по урегулированию украинского конфликта. Переговоры в Кремле длились около пяти часов.

