МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
На борту захваченного США танкера Marinera находятся граждане России. Об этом РБК сообщили в МИД. Там заявили, что внимательно отслеживают ситуацию вокруг судна
Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Ранее американские военные сообщили, что задержали в Северной Атлантике танкер в соответствии с ордером федерального суда и распоряжениями президента США обеспечить безопасности в Западном полушарии. Помощь в захвате осуществляли британские военные.
Танкер Marinera до недавнего времени назывался Bella 1 и ходил под флагом Панамы. Название и регистрацию он сменил после того, как его у берегов Венесуэлы начал преследовать катер Береговой охраны США.
В Министерстве транспорта России назвали действия США нарушением конвенции ООН, в соответствии с которым запрещено задерживать в открытом море суда, которые зарегистрированы в международно признанных юрисдикциях.
