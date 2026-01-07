МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера

В МИД России потребовали не препятствовать скорейшему возвращению российских моряков домой

Вид на здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На борту захваченного США танкера Marinera находятся граждане России. Об этом РБК сообщили в МИД. Там заявили, что внимательно отслеживают ситуацию вокруг судна

Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Ранее американские военные сообщили, что задержали в Северной Атлантике танкер в соответствии с ордером федерального суда и распоряжениями президента США обеспечить безопасности в Западном полушарии. Помощь в захвате осуществляли британские военные.

Танкер Marinera до недавнего времени назывался Bella 1 и ходил под флагом Панамы. Название и регистрацию он сменил после того, как его у берегов Венесуэлы начал преследовать катер Береговой охраны США.

В Министерстве транспорта России назвали действия США нарушением конвенции ООН, в соответствии с которым запрещено задерживать в открытом море суда, которые зарегистрированы в международно признанных юрисдикциях.