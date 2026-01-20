Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян

Танкер Marinera (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

Решение об освобождении США российских моряков, захваченных на танкере Marinera, до сих не выполнено, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Россию заверили, что решение об их освобождении принято на высшем уровне, но последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано», — сказал он.

О решении освободить российских моряков, которое приняла американская сторона, 9 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такое решение принял президент США Дональд Трамп. Захарова уточнила тогда, что с просьбой об освобождении моряков к Трампу обратилась Москва.

«В ответ на наше обращение президент США Д. Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике», — говорится в сообщении.

Она выразила признательность руководству США за это решение.