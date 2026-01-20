 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян

Сюжет
Захват Мадуро
Танкер&nbsp;Marinera
Танкер Marinera (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

Решение об освобождении США российских моряков, захваченных на танкере Marinera, до сих не выполнено, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Россию заверили, что решение об их освобождении принято на высшем уровне, но последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано», — сказал он.

О решении освободить российских моряков, которое приняла американская сторона, 9 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Трамп освободил двух россиян с захваченного США танкера Marinera
Политика
Фото:US_EUCOM / X

По ее словам, такое решение принял президент США Дональд Трамп. Захарова уточнила тогда, что с просьбой об освобождении моряков к Трампу обратилась Москва.

«В ответ на наше обращение президент США Д. Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике», — говорится в сообщении.

Она выразила признательность руководству США за это решение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Александра Озерова
Сергей Лавров США Россия россияне танкер Мария Захарова новости
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Медведев усомнился в адекватности защиты танкера Marinera флагом России
Политика
Москва отреагировала на захват танкера под российским флагом
Политика
США захватили танкер с российским флагом. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09