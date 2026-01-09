Трамп освободил двух россиян с захваченного США танкера Marinera

Официальных сообщений о составе экипажа захваченного США танкера Marinera не было. По данным источников RT, на борту судна было 28 моряков: 20 украинцев, шестеро граждан Грузии, включая капитана, и двое россиян

Фото: US_EUCOM / X

Президент США Дональд Трамп своим решением освободил двух россиян — членов экипажа захваченного американцами в Северной Атлантике танкера Marinera, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что с просьбой об освобождении моряков к Трампу обратилась Москва.

«В ответ на наше обращение Президент США Д.Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике», — говорится в сообщении.

Она выразила признательность руководству США за это решение.

Video

Судно, которое временно получило разрешение идти под российским флагом, было задержано береговой охраной США в Северной Атлантике 7 января. Официальной информации о составе его экипажане было. По данным источников RT, на борту судна было 28 моряков: 20 украинцев, шестеро граждан Грузии, включая капитана, и двое россиян.

Ранее МИД России сообщил, что обвинения со стороны руководства США в плавании «под ложным флагом» несостоятельны, поскольку 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, о чем были проинформированы американские власти. Россия не только не давала согласия на преследование судна, которое продолжалось несколько недель, но и выражала официальный протест. Захват танкера в МИДе назвали грубейшим нарушением «основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства», и существенным ущемлением «законных прав и интересов судовладельца».

Отсылки к национальному санкционному законодательству США в ведомстве назвали несостоятельными, а односторонние действия США — нелегитимными. «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», — говорится в заявлении.

Материал дополняется.