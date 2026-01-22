Bloomberg узнал о редком случае из-за танкеров для перевозки нефти России

Bloomberg узнал о редком случае с новыми танкерами для перевозки нефти из России

На фоне рекордных ставок на фрахт из-за санкций ЕС против танкеров две греческие компании привлекли новые суда для перевозки российской нефти, пишет Bloomberg. Россия называет санкции Запада незаконными

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Как минимум две греческие компании привлекли новые танкеры для торговли российской нефтью на фоне рекордных ставок на фрахт из-за санкций ЕС, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что это редкий случай, когда для перевозки нефти из России привлекаются новые суда — обычно для этого используются старые танкеры.

Фрахт — плата за использование транспортного средства или его части для транспортировки груза.

18 декабря 2025 года Евросоюз ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В список попало 41 судно, которое перевозило российскую нефть в обход ограничений, говорилось в заявлении Совета ЕС. Им запретили доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.

Bloomberg пишет, что из-за нехватки судов средняя ставка на перевозку российской нефти марки Urals выросла. Так, согласно данным международного независимого ценового агентства Argus Media, которые приводит издание, средняя ставка на перевозку российской нефти Urals из Приморска на западное побережье Индии поднялась в конце декабря более чем до $60 за тонну — самого высокого уровня за два года. В начале 2025 года она составляла около $25.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.

В середине декабря Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов с учетом потолка цен, который ЕС и страны G7 ввели в конце 2022-го. Сейчас лимит составляет $60 за баррель. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС намерен каждый месяц вводить санкции против судов с российской нефтью.

Ранее, 20 января, Bloomberg сообщил, что в декабре экспорт нефти из России опустился до самого низкого уровня с августа 2025 года, а поставки в Индию упали более чем до трехлетнего минимума. Импорт российской нефти в индийские порты также сократился в последние месяцы — с 1,78 млн барр. в сутки в ноябре до 1,2 млн барр. в сутки в декабре.