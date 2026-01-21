 Перейти к основному контенту
Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово

Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Домодедово имеет неплохие позиции по сравнению с другими аэропортами московского узла, но масштаб столичной воздушной гавани «драматически не соответствует» тому пассажиропотоку, который она обслуживает, заявил в эфире Радио РБК исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Работать на рынке point-to-point, то есть в том случае, когда Москва является начальным или конечным пунктом, все три аэропорта могут. И с этой точки зрения Домодедово имеет неплохие позиции. Проблема лишь в одном: сам по себе масштаб аэропорта, его инфраструктуры уже не соответствуют, причем драматически не соответствуют тому пассажиропотоку, который сейчас привозят его клиенты», — отметил он.

Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать
Бизнес
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к компаниям группы Домодедово, их контролирующему акционеру Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. В июне суд полностью удовлетворил иск и изъял группу в доход государства.

После этого Домодедово было выставлено на открытый аукцион по начальной цене 132,2 млрд руб. Однако торги признали несостоявшимися. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы. Повторный аукцион по продаже Домодедово состоится 29 января, теперь в формате голландского аукциона.

О готовности претендовать на покупку Домодедово заявил аэропорт Шереметьево. В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что могут принять участие во втором этапе, «если государство будет проводить конкурс на понижение цены».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова
торги Домодедово пассажиропоток Шереметьево Радио РБК
