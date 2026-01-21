Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Домодедово имеет неплохие позиции по сравнению с другими аэропортами московского узла, но масштаб столичной воздушной гавани «драматически не соответствует» тому пассажиропотоку, который она обслуживает, заявил в эфире Радио РБК исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Работать на рынке point-to-point, то есть в том случае, когда Москва является начальным или конечным пунктом, все три аэропорта могут. И с этой точки зрения Домодедово имеет неплохие позиции. Проблема лишь в одном: сам по себе масштаб аэропорта, его инфраструктуры уже не соответствуют, причем драматически не соответствуют тому пассажиропотоку, который сейчас привозят его клиенты», — отметил он.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к компаниям группы Домодедово, их контролирующему акционеру Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. В июне суд полностью удовлетворил иск и изъял группу в доход государства.

После этого Домодедово было выставлено на открытый аукцион по начальной цене 132,2 млрд руб. Однако торги признали несостоявшимися. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы. Повторный аукцион по продаже Домодедово состоится 29 января, теперь в формате голландского аукциона.

О готовности претендовать на покупку Домодедово заявил аэропорт Шереметьево. В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что могут принять участие во втором этапе, «если государство будет проводить конкурс на понижение цены».