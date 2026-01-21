Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Жители Гренландии запустили в соцсетях TikTok и Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) тренд в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о желании купить страну.
Пользователь pov_fromarctic выложил ролик с подписью «Привносим американскую культуру в Гренландию». На видео два человека пародируют позу зависимых от вещества фентанила, которых часто снимают на улицах американских городов.
В начале января Трамп заявил о необходимости США присоединить Гренландию, в том числе силовыми методами, в целях национальной безопасности. По его словам, остров «окружен российскими и китайскими судами». Эти заявления опровергали в НАТО и Дании.
На фоне угроз Трампа европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова. В ответ президент США ввел пошлины 10% в отношении товаров из восьми европейских стран, включая Данию, пока вопрос Гренландии не будет решен.
