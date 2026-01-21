 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
В Канаде сообщили о «ненулевой» угрозе от Трампа из-за Гренландии

WSJ: в Канаде увидели ненулевую угрозу от Трампа из-за Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Chris Christophersen / Shutterstock
Фото: Chris Christophersen / Shutterstock

В Канаде считают, что, если США удастся присоединить Гренландию, это может в дальнейшем угрожать и независимости Канады. Об этом неназванный канадский парламентарий заявил газете The Wall Street Journal.

Он сказал, что существует «ненулевая» вероятность того, что суверенитет Канады может быть нарушен, «если суверенитет Гренландии будет нарушен, мы можем стать следующими».

Globe and Mail узнала, что Канада обдумывает отправку войск в Гренландию
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении аннексировать Гренландию. Недавно он опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии. Свои притязания он объясняет тем, что в противном случае остров захватят Россия или Китай. 12 января в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса американского штата.

В Белом доме отмечают, что рассматривают различные способы присоединения Гренландии, в том числе силовой.

Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Ранее стало известно, что Канада разработала планы по отправке военного контингента на остров для учений совместно с другими членами НАТО. Позже французские власти предложили провести учения НАТО в Гренландии, страна готова участвовать в них.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не претендует на Гренландию.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Канада Гренландия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
