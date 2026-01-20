 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
Пашинян принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп отправил премьер-министру Армении Николу Пашиняну приглашение войти в состав «Совета мира» в качестве члена-учредителя. Пашинян принял предложение, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Судя по тексту документа, Трамп отправил официальное приглашение войти в состав «Совета мира» 16 января. «Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», — написала Багдасарян.

Также министр иностранных дел КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай получил приглашение от США присоединиться к «Совету мира», передает агентство «Синхуа».

Подобные предложения получили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Трамп объявил о создании «Совета мира» для сектора Газа 16 января 2026 года. Работа организации будет направлена на содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в конфликтных или нестабильных регионах. В состав комитета войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и другие «лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической» стратегии.

По информации Bloomberg, администрация президента США попросила страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира», внести не менее $1 млрд.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Совет мира Никол Пашинян Дональд Трамп США Армения сектор Газа
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
