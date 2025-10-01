Талибы отвергли обвинения в намеренном отключении интернета в Афганистане

29 сентября по всему Афганистану пропал интернет. Власти связывают сбои с использованием старого оптоволокна. Но источники Reuters говорят, что приказ об отключении отдал «Талибан»

Фото: Elke Scholiers / Getty Images

В Афганистане не введен запрет на интернет, заявил находящийся там у власти «Талибан». Их сообщение из чата с пакистанскими журналистами приводит Al Jazeera.

«То, что мы ввели запрет на интернет, — это не что иное, как слухи», — говорится в заявлении.

29 сентября международная служба веб-мониторинга NetBlocks сообщила, что на всей территории Афганистана пропало интернет-соединение. 1 октября, по данным службы, ситуация не изменилась. Источники Reuters заявили, что интернет и мобильную связь по всей стране приказал отключить «Талибан».

В Афганистане на фоне отключения Сети есть перебои в работе аэропортов, банковских учреждений, коммерческих структур.

Талибы связали проблемы с Сетью с тем, что используются старые оптоволоконные кабели, которые нуждаются в замене.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 30 сентября призвала «Талибан» восстановить интернет и телекоммуникационные услуги.

«Начиная со вчерашнего дня, 17:00, нам сообщили, что телекоммуникационное и оптоволоконное соединение в Афганистане будет приостановлено до дальнейшего уведомления», — заявил высокопоставленный сотрудник ООН в стране Индрика Ратваттэ по нестабильной спутниковой видеосвязи из Кабула. Он добавил, что со многими коллегами в других частях страны связи у него нет.

Al Jazeera отмечает, что раньше группировка отдавала приказы отключить интернет, по крайней мере частично, в рамках борьбы с предполагаемой безнравственностью.

Журналист Шади Хан Саиф в колонке для The Guardian пишет, что не может выйти на связь со своими родными и друзьями в Афганистане — не проходят ни звонки, ни электронные письма, ни сообщения в мессенджерах. Он также ссылается на то, что отключение интернета произошло по приказу властей в рамках борьбы с безнравственностью.