Россия признала Исламский Эмират Афганистан

С приходом талибов к власти в 2021 году страна была переименована в Исламский Эмират Афганистан. Весной Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России. Флаг Исламского Эмирата впервые вывесили над посольством в Москве

Фото: ТАСС

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Признала», — сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. С приходом их к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В апреле этого года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» и постановил исключить его из перечня террористических организаций.

Введенный талибами флаг Афганистана впервые вывесили над посольством в Москве, сообщает ТАСС. Это белое полотно с нанесенными на нем словами шахады — свидетельства о вере в единого Бога. «Талибан» после прихода к власти запретил прежний трехцветный флаг из черной, красной и зеленой вертикальных полос.

Решение признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИДа Сергея Лаврова, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1».

Жирнов напомнил, что более 100 лет назад Россия также первой в мире признала независимость Афганистана. Эти решения демонстрируют «искреннее стремление РФ к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном» и свидетельствуют о дружественном отношении к афганскому народу, отметил дипломат.

3 июля замглавы МИД России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хассана Хана.

Москва указала на «перспективы взаимодействия в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры» и пообещала продолжить оказывать Кабулу содействие в укреплении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом и наркопреступностью. «Ценным для укрепления дружбы наших народов является углубление связей в сферах образования, спорта, культуры, в гуманитарном направлении», — говорится в заявлении ведомства.

Кабул счел решение Москвы «историческим шагом на пути укрепления отношений между Афганистаном и Россией», об этом говорится в сообщении афганского МИДа в X.

К власти в Афганистане талибы пришли в августе 2021 года — территорию страны они брали под контроль по мере того, как западная коалиция выводила оттуда свои войска. «Талибан» уже правил Афганистаном — с 1996 по 2001 год он провозгласил так называемый Исламский Эмират Афганистан (ИЭА), который не признали большинство стран и который в 2001 году был свергнут при содействии западных стран. В феврале 2020 года США и «Талибан» подписали в Дохе (Катар) соглашение, которое должно было запустить в Афганистане мирный процесс. Согласно этим договоренностям, Запад выводил свои войска из страны, а талибы прекращали сотрудничество с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена) и должны были начать переговоры с официальным правительством Афганистана. Переговорный процесс так и не стартовал: в 2021 году, когда талибы брали страну под контроль, президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.