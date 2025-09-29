 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Афганистане полностью пропал интернет

Netblocks: на территории Афганистана полностью отключен интернет
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, сообщает международная служба веб-мониторинга NetBlocks в телеграм-канале.

«В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра; в настоящее время также затронуты телефонные услуги», — говорится в сообщении.

NetBlocks связывает отключение с проводимой талибами политикой по «предотвращению безнравственности». О планах ограничить интернет на территории Афганистана «Талибан» заявил две недели назад. «Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — заявил Associated Press представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид.

Associated Press отмечало, что это первый случай подобного запрета с момента установления власти «Талибана». Тогда в результате отключения правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi. Однако мобильный интернет продолжал работать.

«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения
Политика

Талибы захватили всю территорию Афганистана в августе 2021 года на фоне сворачивания американского присутствия в стране. С их приходом к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Егор Алимов
Афганистан Интернет Талибан ограничения
