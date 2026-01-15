 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об уничтожении ракет «Нептун» над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ночью была предпринята попытка комбинированной атаки по территории области. Подразделения ПВО Минобороны России также обнаружили и уничтожили шесть реактивных беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет.

В Брянском районе в результате отражения атаки повреждено остекление многоквартирного дома, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска повреждены фасад и кровля жилого дома.

Минобороны сообщило о перехвате украинских ракет «Нептун»
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). В боевых условиях ракеты активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

Ракетные атаки по России фиксируются регулярно. Так, 19 декабря средствами ПВО были сбиты две ракеты, 20 декабря и 10 января — по одной.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Брянская область Александр Богомаз атака ракеты
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
