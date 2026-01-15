Губернатор сообщил об уничтожении ракет «Нептун» над Брянской областью

Губернатор сообщил об уничтожении двух ракет «Нептун» над Брянской областью

Фото: Минобороны России

Две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ночью была предпринята попытка комбинированной атаки по территории области. Подразделения ПВО Минобороны России также обнаружили и уничтожили шесть реактивных беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет.

В Брянском районе в результате отражения атаки повреждено остекление многоквартирного дома, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска повреждены фасад и кровля жилого дома.

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). В боевых условиях ракеты активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

Ракетные атаки по России фиксируются регулярно. Так, 19 декабря средствами ПВО были сбиты две ракеты, 20 декабря и 10 января — по одной.