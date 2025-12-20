Минобороны сообщило об уничтожении 118 беспилотников за сутки
За прошедшие сутки над регионами России было сбито 188 беспилотников самолетного типа.
Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун».
Также в ежедневной сводке приведены промежуточные итоги с начала проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, всего уничтожено 669 самолетов, 283 вертолета и 103 985 беспилотников.
Список пораженной наземной техники включает 26 619 танков и другой бронетехники, 1633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 546 единиц специальной военной автомобильной техники.
