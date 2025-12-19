 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минобороны сообщило о перехвате украинских ракет «Нептун»

Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун», их сбили
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Министерство обороны России сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Украины. По данным военного ведомства, в ходе специальной военной операции средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые противокорабельные ракеты «Нептун».

Также в еженедельной сводке Минобороны подвело итоги работы ПВО. По заявлению ведомства, за эту неделю были уничтожены 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 20 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, девять управляемых авиационных бомб и одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

За прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны было сбито 94 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших регионы России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Большая часть дронов была уничтожена в небе над Ростовской областью — там сбили 36 беспилотников. Значительное число атак отражено также над Белгородской областью (17 БПЛА) и Воронежской областью (15 БПЛА).

Еще семь дронов сбито над акваторией Каспийского моря. По шесть беспилотников уничтожено над территорией Самарской и Астраханской областей. Над Азовским морем силы ПВО перехватили пять аппаратов, и по одному дрону было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Нептун ракеты Минобороны

