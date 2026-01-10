Минобороны отчиталось об ударе по энергетическим объектам Украины

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минобороны России сообщило о нанесении оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что поражены энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего.

Накануне, 9 января, украинский холдинг ДТЕК объявил о введении в Киеве экстренных отключений электроэнергии после взрывов, а также на фоне повышенных нагрузок на энергосистему в условиях зимних морозов.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 января заявил о проведении восстановительных работ на энергообъектах и сетях в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.

По данным на 12:00 10 января, аварийным бригадам в Киеве не удалось восстановить подачу электроэнергии в ряд домов, где проживает около 60 тыс. семей. При этом в части районов Киева энергетики вернулись к графику стабилизационных отключений, в других же продолжали действовать экстренные.