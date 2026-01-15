 Перейти к основному контенту
Политика
0

Акции нефтесервисного гиганта SLB выросли на 14% после захвата Мадуро

SLB SLB $46,97 +2,33% Купить
BRENT BRENT $64,21 -1,73%

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) может получить первые контракты в рамках плана администрации президента США Дональда Трампа по возрождению нефтяной отрасли Венесуэлы. Об этом сообщает Financial Times.

С момента захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обнародования планов по контролю над нефтяной промышленностью акции SLB выросли на 14%, больше, чем у любой другой крупной отраслевой группы. Собеседники издания сообщили, что компания ведет переговоры с американскими чиновниками, Chevron и другими клиентами о расширении деятельности.

Генеральный директор SLB Оливье Ле Пеш заявил о готовности к быстрому расширению операций с оборудованием и персоналом на $700 млн. Нефтесервисные компании Baker Hughes и Halliburton также могут вернуться в Венесуэлу после ослабления санкций.

FT отмечает, что у SLB самое долгое и масштабное присутствие в Венесуэле среди нефтесервисных компаний, пережив санкции США и экспроприации при Уго Чавесе и Мадуро, которые вынудили конкурентов уйти. Издание также пишет, что SLB известна тем, что сохраняет присутствие в странах даже при ухудшении отношений с Вашингтоном, например, в России после начала конфликта на Украине.

Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой
Политика
Дональд Трамп

После захвата Мадуро Трамп заявил, что США могут извлечь выгоду из венесуэльской нефти. 7 января он сообщил, что временные власти республики передадут США 30–50 млн баррелей, которые будут проданы по рыночной цене, а средства глава Белого дома будет контролировать лично, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

По данным The Wall Street Journal, Трамп планирует снизить цену нефти до $50 за баррель. 10 января он подписал указ о заморозке средств от продажи «во имя блага американского и венесуэльского народов». Республиканец также заявил о планах привлечь крупный бизнес к восстановлению венесуэльского нефтяного сектора.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Венесуэла нефть США
