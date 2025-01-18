Американская SLB отвергла претензии Конгресса США из-за России

SLB — ранее Schlumberger — продолжает работать в России, за что подвергается критике в США, от нее требуют покинуть российский рынок. Компания заявила, что ее деятельность соответствует введенным против Москвы санкциям

Фото: SLB / Reuters

Бизнес, который ведет крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) соответствует американским санкциям. Об этом инвесторам заявил гендиректор Оливье Ле Пёш, передает Financial Times (FT).

С его слов, компания изучает новые санкции США и уверена, что достаточно сократила свой бизнес в России, к примеру, прекратив поставку продукции и технологий с предприятий SLB по всему миру.

«Мы рассматриваем новые санкции, и на данный момент мы считаем, что наши добровольные меры соответствуют новым санкциям», — сказал Ле Пёш.

Прибыль за четвертый квартал 2024 года превзошла прогнозы, за счет чего SLB увеличила квартальные дивиденды и ускорила выкуп акций, но в 2025 году компания ожидает снижение дохода из-за переизбытка нефти, рассказал гендиректор. С его слов, выручка от операций SLB в России снижается и в 2024 году составила 4% (около $1,4 млрд) от общей выручки по сравнению с 5% годом ранее.

SLB — одна из немногих американских нефтяных компаний, которые продолжают работу в России после начала конфликта на Украине. Два крупнейших западных конкурента SLB — Baker Hughes и Halliburton — продали свои российские активы местному менеджменту еще в 2022 году.

По данным FT, нефтесервисный гигант подвергается все большему давлению со стороны Конгресса США. В январе конгрессмены-демократы Ллойд Доггетт и Джейк Окинклосс потребовали уйти с российского рынка. FT писала, что в России SLB подписывала новые контракты, искала сотрудников примерно на 1 тыс. рабочих мест и привозила в страну оборудование.

Давление на компанию усилилось в связи с введением новых американских санкций, которые запрещают предоставление в России нефтесервисных услуг американскими компаниями. В январе Вашингтон ввел одни из самых значительных ограничений против российской нефтегазовой отрасли.

Под санкциями оказались крупнейшие компании — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерние предприятия в России и за рубежом, а также почти 200 танкеров, которые США относят к «теневому» флоту, перевозящему российские нефть и нефтепродукты.

США своим решением ввести эти санкции в попытке нанести ущерб России готовы дестабилизировать мировые рынки, а также подорвать интересы своих европейских союзников и собственных граждан, заявил МИД. В ведомстве добавили, что без реакции эти ограничения не останутся.