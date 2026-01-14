Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на встрече в Белом доме попытаются убедить американцев не присоединять остров. Об этом сообщает Bloomberg.
Встреча пройдет в среду, с американской стороны на ней будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
На ней датская и гренландская стороны также хотят узнать о намерениях администрации президента Дональда Трампа в отношении острова. Как утверждают датчане, американцы уже могут использовать территорию острова для оборонных целей по всеобъемлющему оборонному соглашению между странами.
Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории.
Этот самый большой в мире остров имеет площадь 2,166 млн кв. км, почти 80% его территории покрыто льдом. Население составляет немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).
Кроме того, Дания может предложить нарастить свое военное присутствие и инвестиции в Гренландию при углублении координации как с США, так и с другими союзниками по НАТО. Еще один возможный вариант — предоставление Вашингтону расширенного доступа к острову.
При этом гренландская и датская стороны полностью отказались от продажи территории или ее сближения с США на условиях независимости. В качестве альтернативы они могут предложить Трампу заключить сделку по добыче полезных ископаемых, по которой США получат доступ к редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности.
В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. Как писала позднее The Wall Street Journal, Рубио прояснил конгрессу, что речь не идет о скором вторжении, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.
В понедельник, 12 января, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии». В ответ на это премьер Йенс-Фредерик Нильсен сказал, он бы предпочел Данию США, если бы встал перед соответствующим выбором.
В свою очередь, Трамп заявил, что «ничего не знает» о Нильсене и нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов будет «их проблемой».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»