 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа

Bloomberg: гренландцы встретятся с Вэнсом и Рубио для переубеждения Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на встрече в Белом доме попытаются убедить американцев не присоединять остров. Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча пройдет в среду, с американской стороны на ней будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

На ней датская и гренландская стороны также хотят узнать о намерениях администрации президента Дональда Трампа в отношении острова. Как утверждают датчане, американцы уже могут использовать территорию острова для оборонных целей по всеобъемлющему оборонному соглашению между странами.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории.

Этот самый большой в мире остров имеет площадь 2,166 млн кв. км, почти 80% его территории покрыто льдом. Население составляет немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Кроме того, Дания может предложить нарастить свое военное присутствие и инвестиции в Гренландию при углублении координации как с США, так и с другими союзниками по НАТО. Еще один возможный вариант — предоставление Вашингтону расширенного доступа к острову.

При этом гренландская и датская стороны полностью отказались от продажи территории или ее сближения с США на условиях независимости. В качестве альтернативы они могут предложить Трампу заключить сделку по добыче полезных ископаемых, по которой США получат доступ к редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности.

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Политика
Фото:Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. Как писала позднее The Wall Street Journal, Рубио прояснил конгрессу, что речь не идет о скором вторжении, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

В понедельник, 12 января, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии». В ответ на это премьер Йенс-Фредерик Нильсен сказал, он бы предпочел Данию США, если бы встал перед соответствующим выбором.

В свою очередь, Трамп заявил, что «ничего не знает» о Нильсене и нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов будет «их проблемой».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Гренландия Дания США Джеймс Дэвид Вэнс Марко Рубио Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом предложил «следить за ситуацией» с Гренландией
Политика
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии»
Политика
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии Политика, 13:17
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации Политика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ Политика, 13:04
Архитекторы будущего: как и зачем предприниматели возводят целые города Стиль, 12:59
Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс» Спорт, 12:58
На рынке майнинга сменился лидер. Кто больше всех добывает биткоин Крипто, 12:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Выдача ипотеки в 2025 году снизилась всего на 9% Недвижимость, 12:51
Глава АвтоВАЗа назвал сроки старта продаж Lada Azimut Авто, 12:50
Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе Общество, 12:47
НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе Политика, 12:46
В театре сообщили о болезни Золотовицкого, с которой никто не мог помочь Общество, 12:45
Как принимать решения в условиях неопределенности Образование, 12:43
«Нам так не хватает сопереживания»: о чем говорил Игорь Золотовицкий Life, 12:41