Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа

Bloomberg: гренландцы встретятся с Вэнсом и Рубио для переубеждения Трампа

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на встрече в Белом доме попытаются убедить американцев не присоединять остров. Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча пройдет в среду, с американской стороны на ней будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

На ней датская и гренландская стороны также хотят узнать о намерениях администрации президента Дональда Трампа в отношении острова. Как утверждают датчане, американцы уже могут использовать территорию острова для оборонных целей по всеобъемлющему оборонному соглашению между странами.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории. Этот самый большой в мире остров имеет площадь 2,166 млн кв. км, почти 80% его территории покрыто льдом. Население составляет немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Кроме того, Дания может предложить нарастить свое военное присутствие и инвестиции в Гренландию при углублении координации как с США, так и с другими союзниками по НАТО. Еще один возможный вариант — предоставление Вашингтону расширенного доступа к острову.

При этом гренландская и датская стороны полностью отказались от продажи территории или ее сближения с США на условиях независимости. В качестве альтернативы они могут предложить Трампу заключить сделку по добыче полезных ископаемых, по которой США получат доступ к редкоземельным металлам в обмен на гарантии безопасности.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. Как писала позднее The Wall Street Journal, Рубио прояснил конгрессу, что речь не идет о скором вторжении, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

В понедельник, 12 января, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии». В ответ на это премьер Йенс-Фредерик Нильсен сказал, он бы предпочел Данию США, если бы встал перед соответствующим выбором.

В свою очередь, Трамп заявил, что «ничего не знает» о Нильсене и нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов будет «их проблемой».