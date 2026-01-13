Сенатор заявила о большом числе замечаний к роддому, где погибли младенцы

Роженицы жаловались на условия в новокузнецком роддоме, где погибли новорожденные, заявила сенатор Перминова. Она изучила отзывы женщин в соцсетях и потребовала «навести порядок»

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

На роддом в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, и раньше было много жалоб, заявила РБК глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова, изучив социальные сети. Она подчеркнула, что ее шокировала сложившаяся ситуация.

«Я сейчас просмотрела соцсети и сообщения, касающиеся Новокузнецка, там было очень много замечаний рожениц к персоналу этого роддома и вообще к состоянию, в каком находится этот роддом», — сказала она.

Новокузнецк — это огромный город, в котором проживает 500 тыс. человек, напомнила сенатор, «и там должен быть наведен порядок, потому что нельзя в таких неблагоприятных условиях принимать рождение детей».

«Тем более мы сейчас говорим о том, что нам нужно поднимать демографию в нашей стране. А как ее поднимать, если перинатальные центры, роддома не готовы к этому», — подчеркнула сенатор.

Перминова считает, что пока еще рано говорить о том, понадобятся ли какие-то законодательные изменения из-за ситуации в Новокузнецке, потому что нужно для начала выяснить, что там произошло — либо не выполнялись приказы Министерства здравоохранения, либо это касается закона об основах здравоохранения в России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть детей в роддоме «трагедией для государства». Сенаторы должны также предложить законодательные инициативы на федеральном уровне, которые исключат в будущем «возможность таких вопиющих случаев».

После смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке СК возбудил два уголовных дела — по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 (халатность).

Новорожденные скончались во время новогодних праздников. Роддом в итоге закрыли на карантин из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Главврача городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке Виталия Хераскова отстранили от должности. Сам он утверждает, что сразу включился в работу, как только узнал о случившемся.

По данным стационара, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было принято 234 родов, за это время в реанимацию попали 32 ребенка, причем 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. Девятеро не выжили, еще четыре ребенка находятся под наблюдением, а четверых перевели в другую больницу.