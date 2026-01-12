NDTV узнал о задержанном США на танкере Marinera индийском офицере

Представитель Береговой охраны США рассматривает в бинокль судно Marinera (Фото: Reuters)

Семья 26-летнего офицера торгового флота Индии Рикшита Чаухана обратилась к премьер-министру Нарендре Моди с просьбой вернуть моряка, задержанного американскими военными на борту шедшего под российским флагом танкера Marinera, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, офицер работал в российской компании, которая занимается транспортировкой нефти из Венесуэлы. Родственники моряка рассказали, что в последний раз выходили с ним на связь незадолго до захвата танкера. Тогда он рассказал отцу, что компания приказала экипажу судна возвращаться из-за обострения отношений между США и Венесуэлой.

Однако 7 января береговая охрана США задержала танкер Marinera, шедший под российским флагом. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага. Москва опровергла обвинения, указав, что 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсуал заявил, что ведомство следит за ситуацией. В настоящее время дипломаты выясняют подробности о судьбе индийских граждан, находившихся на борту задержанного судна, пишет NDTV.

По данным источников RT, на борту танкера было 28 моряков: 20 украинцев, шестеро граждан Грузии, включая капитана, и двое россиян. По информации NDTV, в состав экипажа также входили трое граждан Индии, среди них — офицер Рикшит Чаухан.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что на борту находились только 17 украинцев. Двух российских моряков освободили.