 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

NDTV узнал о задержанном США на танкере Marinera индийском офицере

Сюжет
Захват Мадуро
Представитель Береговой охраны США рассматривает в бинокль судно Marinera
Представитель Береговой охраны США рассматривает в бинокль судно Marinera (Фото: Reuters)

Семья 26-летнего офицера торгового флота Индии Рикшита Чаухана обратилась к премьер-министру Нарендре Моди с просьбой вернуть моряка, задержанного американскими военными на борту шедшего под российским флагом танкера Marinera, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, офицер работал в российской компании, которая занимается транспортировкой нефти из Венесуэлы. Родственники моряка рассказали, что в последний раз выходили с ним на связь незадолго до захвата танкера. Тогда он рассказал отцу, что компания приказала экипажу судна возвращаться из-за обострения отношений между США и Венесуэлой.

Однако 7 января береговая охрана США задержала танкер Marinera, шедший под российским флагом. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага. Москва опровергла обвинения, указав, что 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена.

Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине
Политика
Дональд Трамп

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсуал заявил, что ведомство следит за ситуацией. В настоящее время дипломаты выясняют подробности о судьбе индийских граждан, находившихся на борту задержанного судна, пишет NDTV.

По данным источников RT, на борту танкера было 28 моряков: 20 украинцев, шестеро граждан Грузии, включая капитана, и двое россиян. По информации NDTV, в состав экипажа также входили трое граждан Индии, среди них — офицер Рикшит Чаухан.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что на борту находились только 17 украинцев. Двух российских моряков освободили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Карева
танкер захват Индия США Венесуэла нефть
Материалы по теме
Трамп раскрыл детали задержания пятого танкера с венесуэльской нефтью
Политика
Военные США показали на видео захват танкера Olina в Карибском море
Политика
NYT узнала о массовом «побеге» танкеров из вод Венесуэлы от США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам Политика, 15:12
Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы Политика, 15:04
Анонимная криптовалюта Monero обновила исторический максимум Крипто, 15:01
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 15:00
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис Спорт, 15:00
Привет из прошлого. Обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Tivoli Авто, 14:58
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году Технологии и медиа, 14:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу Спорт, 14:49
Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова Политика, 14:49
В Эстонии заявили о нехватке тиров для тренировки военных Политика, 14:42
Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника Политика, 14:35
На что жалуются начальники в России и каков портрет хорошего руководителя Образование, 14:32
WSJ узнала, что 25 танкеров подняли флаг России Политика, 14:25
В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт Спорт, 14:25