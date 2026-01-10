В Киеве подтвердили наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera

На борту танкера Marinera, захваченного береговой охраной США в Северной Атлантике, находились 17 украинцев. Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина, передает «Суспільне».

«Посольство находится в постоянном контакте с американскими органами власти и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам», — говорится в сообщении

На борту второго захваченного американцами в тот же день танкера Sophia граждан Украины нет, отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Marinera находились 20 граждан Украины, а также шесть граждан Грузии и двое россиян. Эту информацию приводили источники RT, официальных данных о составе экипажа на тот момент не публиковалось.

Позднее МИД России сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских моряков — членов экипажа судна. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, освобождение произошло по обращению российской стороны.

Танкер Marinera был задержан береговой охраной США 7 января. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага. Москва эти обвинения отвергла, указав, что 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена.

МИД России назвал захват судна нарушением международного морского права и свободы судоходства, а также потребовал обеспечить надлежащее обращение с экипажем и их возвращение на родину.