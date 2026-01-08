 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

МИД призвал США прекратить незаконный захват танкера Marinera

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
На Смоленской площади выпустили официальное заявление в связи с захватом США шедшего под российским флагом танкера Marinera. МИД призвал Вашингтон прекратить незаконные действия против судна и вернуться к морскому праву
Фото: US_EUCOM / X
Фото: US_EUCOM / X

США должны немедленно прекратить незаконные действия против захваченного под российским флагом в Северной Атлантике танкера Marinera и вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера «Маринера», — говорится в заявлении.

В МИДе отметили, что остановка и досмотр судна в открытом море могут быть произведены только по закрытому перечню оснований, среди которых названы пиратство или работорговля, «очевидно неприменимых к «Маринере». Во всех других случаях подобные действия возможны только по согласованию с государством флага — в данном случае с Россией.

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», — гласит документ.

США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В МИДе пояснили, что обвинения в плавании «под ложным флагом» несостоятельны, поскольку 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, о чем были проинформированы американские власти, в том числе на официальном уровне. Россия не только не давала согласия на преследование судна, которое продолжалось несколько недель, но и выражала официальный протест. Захват танкера в МИДе назвали грубейшим нарушением «основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства», и существенным ущемлением «законных прав и интересов судовладельца».

Отсылки к национальному санкционному законодательству США в ведомстве назвали несостоятельными, а односторонние действия США — нелегитимными. «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», — говорится в заявлении.

МИД призвал США прекратить незаконный захват танкера Marinera
Video

Шедший под российским флагом танкер Marinera был задержан 7 января в Северной Атлантике Береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный танкер вывесил российский флаг, чтобы обойти американские санкции.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал Вэнс.

Изначально танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как судно стало уходить от Южной Америки, его стал преследовать корабль Береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera.

Члены экипажа захваченного танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием», заявила генпрокурор США Пэм Бонди. «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
танкер МИД заявление США Венесуэла
Материалы по теме
США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Береговая охрана США показала кадры преследования танкера Marinera
Политика
Вэнс сказал, что танкер Marinera притворялся российским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа Общество, 15:39
Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации Политика, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море Политика, 15:22
Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко Спорт, 15:15
Мэр Днепра описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня» Политика, 14:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Что такое единый QR-код и как он будет работать в России Инвестиции, 14:40
США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы Политика, 14:33
МИД призвал США прекратить незаконный захват танкера Marinera Политика, 14:29
Академия «Триумф» объяснила уход Костылевой к Плющенко Спорт, 14:24
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Жителей Москвы предупредили о сильной метели Город, 14:08
МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны» Политика, 13:57