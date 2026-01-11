 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине

Telegraph: захват танкера Marinera был сигналом от Трампа Путину по Украине
Трамп устает от переговорной стратегии России и подает ей сигналы, в том числе захватив танкер и поддержав законопроект о санкциях, говорят источники. По их словам, президент США пытается подтолкнуть Россию к урегулированию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Захват нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, был сигналом от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Решения президента США захватить танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы стали сигналом для Путина о том, что Россия должна поспешить с урегулированием конфликта, говорят собеседники издания.

«Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — сказал газете источник, контактирующий с ближайшим окружением Трампа.

В Киеве подтвердили наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera
Политика

Другой источник добавил, что стратегия, которой, по его мнению, придерживается Россия на переговорах, все больше «утомляет» Трампа.

«Администрацию [США] утомляет то, что русские используют стратегию «два шага вперед, один шаг назад» <...> Кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они либо наращивают темпы [наступления], либо на время прекращают переговоры», — пояснил этот бывший американский чиновник.

По словам собеседников The Telegraph, республиканец все больше разочаровывается в Путине. В частности, Вашингтон стал склоняться к точке зрения европейских союзников, что российская сторона тянет время, утверждают источники.

Трамп ранее неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за продолжающихся боев на Украине. Тем не менее президент США убежден, что мир между Россией и Украиной будет достигнут.

Танкер Marinera был задержан Береговой охраной США 7 января. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага. Москва эти обвинения отвергла, указав, что 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена.

МИД России назвал захват судна нарушением международного морского права и свободы судоходства, а также потребовал обеспечить надлежащее обращение с экипажем и его возвращение на родину.

Также Трамп поддержал очередной пакет санкций против России, предусматривающий в том числе вторичные пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Как пояснил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию. Ранее рассмотрение законопроекта в конгрессе неоднократно откладывалось, а Трамп заявлял, что воздерживается от новых санкций, чтобы не мешать мирному урегулированию.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика России выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Путин подчеркивал, что Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем.

