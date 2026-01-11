Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине
Захват нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, был сигналом от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Решения президента США захватить танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы стали сигналом для Путина о том, что Россия должна поспешить с урегулированием конфликта, говорят собеседники издания.
«Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — сказал газете источник, контактирующий с ближайшим окружением Трампа.
Другой источник добавил, что стратегия, которой, по его мнению, придерживается Россия на переговорах, все больше «утомляет» Трампа.
«Администрацию [США] утомляет то, что русские используют стратегию «два шага вперед, один шаг назад» <...> Кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они либо наращивают темпы [наступления], либо на время прекращают переговоры», — пояснил этот бывший американский чиновник.
По словам собеседников The Telegraph, республиканец все больше разочаровывается в Путине. В частности, Вашингтон стал склоняться к точке зрения европейских союзников, что российская сторона тянет время, утверждают источники.
Трамп ранее неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за продолжающихся боев на Украине. Тем не менее президент США убежден, что мир между Россией и Украиной будет достигнут.
Танкер Marinera был задержан Береговой охраной США 7 января. Вашингтон объяснил операцию нарушением санкционного режима и заподозрил судно в использовании ложного флага. Москва эти обвинения отвергла, указав, что 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под российским флагом, о чем американская сторона была уведомлена.
МИД России назвал захват судна нарушением международного морского права и свободы судоходства, а также потребовал обеспечить надлежащее обращение с экипажем и его возвращение на родину.
Также Трамп поддержал очередной пакет санкций против России, предусматривающий в том числе вторичные пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Как пояснил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию. Ранее рассмотрение законопроекта в конгрессе неоднократно откладывалось, а Трамп заявлял, что воздерживается от новых санкций, чтобы не мешать мирному урегулированию.
Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика России выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Путин подчеркивал, что Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем.
