Юристы рассказали, как избежать наказания за прогул из-за задержки рейсов

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Россиянам, столкнувшимся с задержкой авиарейсов на фоне сильного снегопада, необходимо взять у авиакомпании справку об опоздании рейса, чтобы избежать дисциплинарных взысканий на работе. Об этом сообщил РБК адвокат, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк.

По его словам, справку можно заказать в электронной форме на официальном сайте авиакомпании, указав номер рейса и дату. Однако адвокат предупредил, что документ выдается только по факту выполнения рейса.

Если сотрудник уже должен быть на работе, но все еще ожидает вылета, то ему следует заблаговременно уведомить работодателя. В качестве доказательства можно предоставить маршрутную квитанцию и скриншот с онлайн-табло аэропорта, подтверждающий статус задержки рейса. «Это позволит подтвердить отсутствие вашей вины в невыходе на работу или опоздании на нее», — добавил Ватаманюк.

Юрист и эксперт по трудовому законодательству Дмитрий Кофанов подчеркнул, что задержка вылета самолета, произошедшая не по вине работника, является уважительной причиной отсутствия сотрудника. При этом работодатель может попросить написать объяснительную записку и приложить к ней справку от перевозчика с указанием фактического времени прилета.

В ночь на 9 января Москву и область накрыл сильный снегопад, вызванный балканским циклоном «Фрэнсис». За сутки в столице выпало 22 мм осадков, что составило 42% от январской нормы.

Утром в московских аэропортах из-за непогоды задержали 271 рейс, еще 42 отменили. В аэропорту Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов. А на следующий день аэропорт прекратил прием рейсов. Позже ограничения сняли.

Вечером 11 января в пресс-службе Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании авиаперевозок. «Это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — пояснили в ведомстве. Пассажирам посоветовали отслеживать информацию о рейсах через онлайн-табло аэропортов и чат-боты авиагаваней и перевозчиков.