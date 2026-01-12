 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Юристы рассказали, как избежать наказания за прогул из-за задержки рейсов

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Россиянам, столкнувшимся с задержкой авиарейсов на фоне сильного снегопада, необходимо взять у авиакомпании справку об опоздании рейса, чтобы избежать дисциплинарных взысканий на работе. Об этом сообщил РБК адвокат, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк.

По его словам, справку можно заказать в электронной форме на официальном сайте авиакомпании, указав номер рейса и дату. Однако адвокат предупредил, что документ выдается только по факту выполнения рейса.

Если сотрудник уже должен быть на работе, но все еще ожидает вылета, то ему следует заблаговременно уведомить работодателя. В качестве доказательства можно предоставить маршрутную квитанцию и скриншот с онлайн-табло аэропорта, подтверждающий статус задержки рейса. «Это позволит подтвердить отсутствие вашей вины в невыходе на работу или опоздании на нее», — добавил Ватаманюк.

Росавиация не исключила отмен рейсов из-за усиления снегопада в Москве
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Юрист и эксперт по трудовому законодательству Дмитрий Кофанов подчеркнул, что задержка вылета самолета, произошедшая не по вине работника, является уважительной причиной отсутствия сотрудника. При этом работодатель может попросить написать объяснительную записку и приложить к ней справку от перевозчика с указанием фактического времени прилета.

В ночь на 9 января Москву и область накрыл сильный снегопад, вызванный балканским циклоном «Фрэнсис». За сутки в столице выпало 22 мм осадков, что составило 42% от январской нормы.

Утром в московских аэропортах из-за непогоды задержали 271 рейс, еще 42 отменили. В аэропорту Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов. А на следующий день аэропорт прекратил прием рейсов. Позже ограничения сняли.

Вечером 11 января в пресс-службе Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании авиаперевозок. «Это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — пояснили в ведомстве. Пассажирам посоветовали отслеживать информацию о рейсах через онлайн-табло аэропортов и чат-боты авиагаваней и перевозчиков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Анастасия Карева
задержка рейсов снегопад непогода юристы прогул
Материалы по теме
Во Внуково сообщили о прибытии багажа рейса из Дубая спустя сутки
Общество
Столичные аэропорты в условиях непогоды обслужили более 1,5 тыс. рейсов
Общество
В Пулково предупредили о корректировке расписания около 30 авиарейсов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам Политика, 15:12
Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы Политика, 15:04
Анонимная криптовалюта Monero обновила исторический максимум Крипто, 15:01
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 15:00
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис Спорт, 15:00
Привет из прошлого. Обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Tivoli Авто, 14:58
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году Технологии и медиа, 14:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу Спорт, 14:49
Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова Политика, 14:49
В Эстонии заявили о нехватке тиров для тренировки военных Политика, 14:42
Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника Политика, 14:35
На что жалуются начальники в России и каков портрет хорошего руководителя Образование, 14:32
WSJ узнала, что 25 танкеров подняли флаг России Политика, 14:25
В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт Спорт, 14:25