Общество⁠,
0

В московских аэропортах задержали и отменили более 300 рейсов

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

По меньшей мере 271 рейс на прилет и вылет задержали в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский на фоне аномального снегопада. Еще 42 рейса авиакомпании отменили, посчитало «РИА Новости».

По информации агентства, по состоянию на 11:15 (по мск) более чем на два часа задерживаются 119 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, во Внуково отменены шесть рейсов, включая вылеты в Стамбул, Баку, Калининград и Минеральные Воды. В Шереметьево отменили вылеты в Тюмень, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, а в Жуковском — в Наманган и Худжанд.

В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что в связи с ухудшением погоды несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов. «Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются водой, горячим питанием и размещаются в гостиницах», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что, несмотря на сильный снегопад, московские аэропорты продолжают прием и отправку рейсов. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, рабочие регулярно очищают от снега перроны, стоянки самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Накануне МЧС предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, до 10 января в Москве ожидаются сильный снег, усиление ветра с порывами до 18 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
задержка рейсов Москва аэропорты метель непогода Шереметьево Внуково Жуковский Домодедово
