Общество⁠,
0

Росавиация не исключила отмен рейсов из-за усиления снегопада в Москве

Росавиация: в Москве из-за усиления снегопада могут отменить и перенести рейсы
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве с 21:00 до 8:00 мск 12 января в Москве ожидается усиление снегопада до ливневого снега, на этом фоне в расписание авиаперевозок могут быть внесены изменения, сообщает Росавиация.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что приоритетом для служб является безопасность полетов. Пассажиров призвали отслеживать информацию через онлайн-табло аэропортов и чат-боты авиагаваней и перевозчиков.

Юристы разъяснили права потерявших багаж из-за коллапса в Шереметьево
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Также пассажирам рекомендовали рассмотреть альтернативные варианты, как добраться в пункт назначения. Также следует оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж: снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой вещей, пояснили в Росавиации. Там посоветовали узнать о наличии услуги по доставке багажа на дом в аэропорту прибытия.

«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы работают в усиленном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 9 января на Московский регион обрушился мощнейший снегопад, принесенный балканским циклоном «Фрэнсис», он стал рекордным за полвека. Только утром 10 января в московских аэропортах из-за непогоды задержали 271 рейс, еще 42 отменили. Сильнее других пострадал аэропорт Шереметьево, там возник глобальный коллапс не только с отправкой и приемом самолетов, но и с выдачей багажа. Аэропорт 10 января временно прекращал прием самолетов из-за неблагоприятных погодных условий.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росавиация снегопад непогода задержка рейсов отмена рейсов Москва
