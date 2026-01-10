Как выглядели задержки рейсов вечером и ночью в Шереметьево

Трудности с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов начались в середине дня 9 января, а ночью ситуация ухудшилась — людям приходилось ждать своих чемоданов по нескольку часов и в итоге уезжать домой без вещей

Video

На фоне накрывшего Москву снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека, в главном аэропорту столицы Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов. Корреспондент РБК, прилетевшая в Москву из Южно-Сахалинска, рассказала, что трудности начались в середине 9 января. Чемодан ей удалось получить после двух с половиной часов ожидания у транспортной ленты.

Ночью ситуация ухудшилась. «Аэрофлот» призвал руководство Шереметьево усилить «меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров авиакомпании по прилете». Ожидание на выдачу багажа к утру по большинству внутренних рейсов, как передавал из аэропорта корреспондент РБК, превышало шесть часов. Примерно в 4:30 мск почти все ленты транспортеров были остановлены, на них спали люди.

В этих условиях «Аэрофлот» предложил пассажирам, чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево, доставить чемоданы прямо домой. По данным РБК, доставка будет осуществляться в течение 48 часов. Авиакомпания также заверила, что «для работы и коммуникации с пассажирами в зоне выдачи багажа привлечен дополнительный персонал авиакомпании».

Однако пассажиры выражали недовольство работой представителей авиакомпании. Одна из собеседниц РБК, пассажирка рейса Бангкок — Москва по имени Юлия из Рязани, рассказала, что вместе с семьей (четверо взрослых и шестилетний ребенок) прибыла в терминал C аэропорта Шереметьево 9 января.

«Представители «Аэрофлота» <...> не предоставляли никакой информации, они нас только отсылали, «ждите» и все. <...> Никакой работы с людьми не было. Нас никто там не успокаивал, нам никто ничего не обещал. [Говорили] «ждите» или пишите эти бумаги и езжайте домой», — пожаловалась пассажирка.

На снятом одним из пассажиров видео можно увидеть, как представителя «Аэрофлота» спрашивают о сроках доставки багажа и том, почему багаж пассажиров иностранных авиакомпаний разгружают быстрее, однако тот на эти вопросы не отвечает.

Прибывшая ночью в Шереметьево транзитным рейсом корреспондент РБК рассказала, что ей сначала пришлось провести около полутора часов в уже приземлившемся самолете, после чего около шести часов ждать свой багаж.

«В какой-то момент дорожки просто в принципе остановились и не выдавал никто ничего. Дальше мне пришлось оставить надежду получить багаж, пришлось оставить его пока в Шереметьево и переместиться в зону вылета. Там также было достаточно плотно и напряженно, люди лежат на полу, на лестницах в ожидании своих рейсов», — рассказала журналистка.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура утром 10 января сообщила, что проводит надзорные мероприятия по факту задержек рейсов в аэропортах Московского авиаузла.

«Прокуратура внимательно следит за указанной ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский действуют мобильные приемные, куда пассажиры могут сообщить о нарушениях их прав», — говорится в сообщении прокуратуры.