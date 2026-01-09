Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, заявил вице-президент по коммуникациям Фредди Няньес в телеграм-канале.
Так он прокомментировал статью испанской газеты ABC, в которой со ссылкой источники в администрации США говорилось, что Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе.
«Делси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок. Правительство сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать право нашего народа на мир и стабильность», — написал Няньес.
5 января Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента Венесуэлы, приняла присягу в качестве временного главы государства. Представители нефтяной промышленности обосновывали кандидатуру Родригес ее способностью управлять отраслью в условиях санкций и экономического давления.
К смене власти в стране привело то, что американские военные задержали лидера Николаса Мадуро и его супругу в резиденции в Каракасе 3 января. Главу государства и первую леди привезли в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На суде Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах