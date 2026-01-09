 Перейти к основному контенту
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время

Новая глава Венесуэлы Делси Родригес не поедет в США в ближайшее время
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, заявил вице-президент по коммуникациям Фредди Няньес в телеграм-канале.

Так он прокомментировал статью испанской газеты ABC, в которой со ссылкой источники в администрации США говорилось, что Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе.

«Делси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок. Правительство сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать право нашего народа на мир и стабильность», — написал Няньес.

Bloomberg узнал, почему Трамп одобрил «тигрицу и царицу» на смену Мадуро
Политика
Делси Родригес

5 января Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента Венесуэлы, приняла присягу в качестве временного главы государства. Представители нефтяной промышленности обосновывали кандидатуру Родригес ее способностью управлять отраслью в условиях санкций и экономического давления.

К смене власти в стране привело то, что американские военные задержали лидера Николаса Мадуро и его супругу в резиденции в Каракасе 3 января. Главу государства и первую леди привезли в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На суде Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы.

Валерия Доброва
Венесуэла США Дельси Родригес
