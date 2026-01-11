 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Куба отвергла обвинения Трампа в вымогательстве денег Венесуэлы

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Куба никогда не получала деньги или другое материальное вознаграждение за услуги в сфере безопасности, которые она предоставляла какой-либо стране. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в соцсети X.

«В отличие от США, у нас нет правительства, которое было бы склонно к наемнической деятельности, шантажу или военному принуждению против других государств. Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США», — написал Родригес.

Так МИД Кубы ответил на заявление президента США Дональда Трампа, указавшего, что Гавана останется без денег и нефти Венесуэлы, которые страна получала за защиту Каракаса. По словам Трампа, Соединенные Штаты остановили вымогательство средств у Венесуэлы.

Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии
Политика
Дональд Трамп

Ранее Financial Times со ссылкой на статистику Kpler писала, что Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, обогнав Венесуэлу. По данным аналитиков, за 2025 год Мексика экспортировала на Кубу в среднем чуть более 12 тыс. барр. в сутки, что составляет около 44% от общего объема импорта нефти на остров и на 56% больше, чем было в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Дональд Трамп Венесуэла американо-кубинские отношения
Материалы по теме
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Политика
Трамп раскрыл детали задержания пятого танкера с венесуэльской нефтью
Политика
Вэнс рассказал, при каком условии США разрешат Венесуэле продавать нефть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира Спорт, 18:58
Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги Политика, 18:55
Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии Политика, 18:54
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 18:32
Умер победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом Водянов Спорт, 18:20
Защитник сборной России перешел из ЦСКА в «Зенит» Спорт, 18:18
Росавиация не исключила отмен рейсов из-за усиления снегопада в Москве Общество, 18:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 18:08
Куба отвергла обвинения Трампа в вымогательстве денег Венесуэлы Политика, 17:59
Фицо выступил за отставку главы дипломатии ЕС Каллас Политика, 17:56
«Ливерпуль» потерял защитника из-за серьезной травмы колена Спорт, 17:41
Популярный у россиян финский аэропорт закрылся до конца марта Общество, 17:38
Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде Общество, 17:33
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 17:30