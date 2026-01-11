Куба отвергла обвинения Трампа в вымогательстве денег Венесуэлы

Фото: Norlys Perez / Reuters

Куба никогда не получала деньги или другое материальное вознаграждение за услуги в сфере безопасности, которые она предоставляла какой-либо стране. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в соцсети X.

«В отличие от США, у нас нет правительства, которое было бы склонно к наемнической деятельности, шантажу или военному принуждению против других государств. Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США», — написал Родригес.

Так МИД Кубы ответил на заявление президента США Дональда Трампа, указавшего, что Гавана останется без денег и нефти Венесуэлы, которые страна получала за защиту Каракаса. По словам Трампа, Соединенные Штаты остановили вымогательство средств у Венесуэлы.

Ранее Financial Times со ссылкой на статистику Kpler писала, что Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, обогнав Венесуэлу. По данным аналитиков, за 2025 год Мексика экспортировала на Кубу в среднем чуть более 12 тыс. барр. в сутки, что составляет около 44% от общего объема импорта нефти на остров и на 56% больше, чем было в 2024 году.