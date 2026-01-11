Столичные аэропорты в условиях непогоды обслужили более 1,5 тыс. рейсов

На фоне сильного снегопада в Москве и Подмосковье 10 января столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский обслужили 1529 рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его данным, это число на 200 превышает показатель 30 декабря 2025 года, когда в столице были «благоприятные метеоусловия». «Каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет», — рассказал Кореняко про ситуацию 10 января.

Гражданская авиация и транспортная система России продолжают работать в напряженном режиме, добавил представитель Росавиации. Он попросил с пониманием отнестись к возникшим трудностям.

Утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно первоначальному объявлению, ограничения должны были действовать до 8:00 мск, но позже их продлили до 10:00.

По данным РБК, ожидание выдачи багажа по большинству внутренних рейсов превышало шесть часов, а в зоне выдачи люди спали на остановленных лентах транспортеров. Позже администрация Шереметьево сообщила о «полной нормализации» ситуации с выдачей багажа.

«Аэрофлот» сообщил, что рассчитывает стабилизировать выполнение рейсов после снегопада в Москве к утру 11 января. Утром в московских аэропортах из-за сильного снегопада задержали 271 рейс. Еще 42 рейса отменили.

В последние дни Москву и Подмосковье накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь на 9 января высота снежного покрова в Москве достигла 31 см, что стало рекордным показателем с начала зимнего сезона.