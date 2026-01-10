 Перейти к основному контенту
Общество
0

Аэропорт Шереметьево сообщил о «полной нормализации» ситуации с багажом

Аэропорт Шереметьево сообщил о полной нормализации ситуации с багажом
«Багаж прилетающих пассажиров выдается в полном объеме», — заверили в Шереметьево. В ночь на 10 января из-за накрывшего Москву снегопада пассажирам приходилось ждать своих чемоданов по несколько часов и даже уезжать домой без них
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Проблемы с выдачей багажа пассажирам прибывших рейсов решены, ситуация «полностью нормализована», сообщила администрация аэропорта Шереметьево.

«Багаж прилетающих пассажиров выдается в полном объеме на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний в зоне выдачи по прилете. Продолжается адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые оформили заявления и покинули аэропорт», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале аэропорта.

Трудности с выдачей багажа возникли в Шереметьево в середине 9 января на фоне накрывшего Москву снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека. За ночь ситуация ухудшилась, и к утру 10 января люди ждали свои чемоданы, как передавал из аэропорта корреспондент РБК, по шесть часов. В этой ситуации «Аэрофлот» призвал руководство Шереметьево усилить «меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров авиакомпании по прилете», а сам предложил пассажирам, чей багаж задерживается, ехать домой и ждать доставки чемоданов прямо на дом.

Как выглядели задержки рейсов вечером и ночью в Шереметьево
Общество

«Службы аэропорта и авиакомпаний обеспечивают все необходимые меры для скорейшей доставки данного багажа пассажирам», — говорится в сообщении Шереметьево.

Администрация аэропорта также заверила, что его службы «работают в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет».

В свою очередь сам «Аэрофлот» сообщил о намерении возобновить отправку всех текущих рейсов по расписанию с 18:00 10 января, а к 8 утра 11 января восстановить штатное выполнение суточного плана полетов.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Шереметьево авиация багаж
