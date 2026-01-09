Синоптики подвели промежуточные итоги «снежного нашествия» на Москву

Обильный снегопад, который уже принес несколько локальных рекордов в Москве и области, продолжается. По прогнозам синоптиков, столичный регион выйдет из зоны действия циклона, пришедшего с Балкан, к концу суток 9 января

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вызванный пришедшим с Балкан циклоном снегопад уже принес несколько «снежных» рекордов в московском регионе. К утру пятницы, 9 января, его центр вышел к юго-западу Центрального федерального округа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве на данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова достигла 31 см и это стало самым высоким показателем с начала нынешней зимы, там выпало 10 мм осадков.

В районе Тушино сугробы выросли до 32 см, а на Балчуге высота снежного покрова составила 30 см.

«Снегопады продолжатся в течение сегодняшнего дня и ближайшей ночью, так что окончательная высота снежного покрова сформированная этим циклоном, станет известна утром завтрашнего дня», — предупредил Леус.

В Подмосковье уже обновлены суточные рекорды по количеству выпавших осадков: за ночь в Можайске выпало 13 мм осадков, а в Коломне — 14 мм, это выше прежних рекордных достижений 1986 года, когда было 12 мм и 2012 года — 11 мм, соответственно.

Снежный покров в этих городах увеличился на 6 см в Можайске и составил 27 см, и на 16 см в Коломне, достигнув 41 см.

Высота снежного покрова в Кашире выросла до 34 см (плюс 9 см за сутки), в Павловском Посаде — 35 см (+12 см за сутки), а в Черустях зафиксирован самый высокий показатель в Подмосковье — высота сугробов достигла почти полуметра — 48 см (+20 см за сутки).

Накануне МЧС предупредило, что с вечера 8 января и в течение 9 января в Москве ожидаются сильный снегопад. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Режим предупреждения официально действует до полуночи 10 января.

Росавиация сообщила, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают прием и отправку рейсов в условиях аномального снегопада. Для обеспечения безопасности в аэропортах проводится регулярная уборка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила РБК, что изменений в расписании в связи со снегопадом нет. Железнодорожники непрерывно расчищают железнодорожное полотно и инфраструктуру от снежных заносов.

По его прогнозу, который дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец к вечеру 9 января высота снежного покрова в столице может достичь 65 см, что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в январе.