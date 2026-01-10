 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада

После сильнейшего за последние полвека снегопада ситуация в Шереметьево постепенно стабилизируется, однако вылет ряда рейсов по-прежнему задержан, а части прибывших в Москву пассажиров пришлось покинуть аэропорт без багажа

Большая часть пассажиров, прилетевших в Москву 9 января и проведших по многу часов в ожидании своего багажа, покинули Шереметьево. «Аэрофлот» обещал привезти чемоданы на дом.

Вылет ряда рейсов из Шереметьево по-прежнему задерживается, в числе задержанных значатся и те рейсы, которые должны отправиться вечером 10 января. Ранее «Аэрофлот» предупредил, что часть рейсов в рамках корректировки расписания на 10 января будет отменена и попросил пассажиров проверять статус своего рейса и в случае его отмены не приезжать в аэропорт.

Проблемы со своевременной отправкой рейсов и выдачей багажа спровоцировал обрушившийся на Москву снегопад, который синоптики назвали сильнейшим за последние полвека.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Шереметьево
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46
Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC в Белом доме Спорт, 13:44
Time сообщил более чем о 200 погибших во время протестов в Тегеране Политика, 13:37
Украинка Костюк сыграет с Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене Спорт, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае Общество, 13:08
Глава Exxon назвал Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций Бизнес, 13:05
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве Общество, 12:50
Минобороны отчиталось об ударе по энергетическим объектам Украины Политика, 12:36
Как выглядели задержки рейсов вечером и ночью в Шереметьево Общество, 12:30
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов Общество, 12:23
Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА Спорт, 12:20
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15