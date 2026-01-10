Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада
Большая часть пассажиров, прилетевших в Москву 9 января и проведших по многу часов в ожидании своего багажа, покинули Шереметьево. «Аэрофлот» обещал привезти чемоданы на дом.
Вылет ряда рейсов из Шереметьево по-прежнему задерживается, в числе задержанных значатся и те рейсы, которые должны отправиться вечером 10 января. Ранее «Аэрофлот» предупредил, что часть рейсов в рамках корректировки расписания на 10 января будет отменена и попросил пассажиров проверять статус своего рейса и в случае его отмены не приезжать в аэропорт.
Проблемы со своевременной отправкой рейсов и выдачей багажа спровоцировал обрушившийся на Москву снегопад, который синоптики назвали сильнейшим за последние полвека.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах