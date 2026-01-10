Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада

После сильнейшего за последние полвека снегопада ситуация в Шереметьево постепенно стабилизируется, однако вылет ряда рейсов по-прежнему задержан, а части прибывших в Москву пассажиров пришлось покинуть аэропорт без багажа

Большая часть пассажиров, прилетевших в Москву 9 января и проведших по многу часов в ожидании своего багажа, покинули Шереметьево. «Аэрофлот» обещал привезти чемоданы на дом.

Вылет ряда рейсов из Шереметьево по-прежнему задерживается, в числе задержанных значатся и те рейсы, которые должны отправиться вечером 10 января. Ранее «Аэрофлот» предупредил, что часть рейсов в рамках корректировки расписания на 10 января будет отменена и попросил пассажиров проверять статус своего рейса и в случае его отмены не приезжать в аэропорт.

Проблемы со своевременной отправкой рейсов и выдачей багажа спровоцировал обрушившийся на Москву снегопад, который синоптики назвали сильнейшим за последние полвека.