Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле

Лукашенко: США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле
Силия Флорес и&nbsp;Николас Мадуро
Силия Флорес и Николас Мадуро

Американские военные предлагали супруге свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес остаться в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», передает агентство «БелТА».

По словам белорусского президента, у США не было «претензий» к жене Мадуро. Однако та заявила, что поедет вместе с супругом. «Флорес я знаю, очень мужественная женщина. «Я со своим возлюбленным». Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро
Политика
Александр Лукашенко

Американские военные задержали Мадуро и его супругу в резиденции в Каракасе 3 января. Главу государства и первую леди привезли в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

CNN сообщил, что Мадуро вместе с Флорес при задержании получили травмы. По информации официальных лиц, супруги пытались скрыться за стальной дверью в резиденции, но ударились головами о дверную раму.

Издание отметило, что во время суда Флорес держала бинты на голове, а Мадуро испытывал трудности при попытке присесть и встать. Адвокат Флорес запросил полное медицинское обследование.

5 января Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента Венесуэлы, приняла присягу в качестве временного главы государства. На суде Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы.

