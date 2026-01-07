CNN сообщил о травмах Мадуро и его жены, полученных при задержании

Силия Флорес и Николас Мадуро (Фото: Adam Gray / Reuters)

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес при задержании американскими военными получили травмы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием брифинга, который был подготовлен администрацией президента США для членов конгресса.

По данным официальных лиц, Мадуро и Флорес пытались скрыться за стальной дверью в своем комплексе, но ударились головами о дверную раму. После эвакуации их задержали бойцы спецподразделения армии США Delta Force и оказали первую помощь.

Как передает телеканал, в понедельник, 5 января, Мадуро и Флорес предстали перед судом с заметными травмами. Адвокат Флорес сообщил, что она получила «серьезные травмы», включая возможный перелом или сильный синяк на ребрах, и запросил полное медицинское обследование. В CNN отметили, что во время слушания Флорес держала бинты на голове и время от времени покачивалась, а Мадуро испытывал трудности при попытке присесть и встать.

Чиновники администрации США охарактеризовали травму головы Флорес как незначительную, говорится в публикации телеканала.

В субботу, 3 января, американские военные задержали Мадуро и его супругу в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк, где свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

По разным данным, в ходе операции погибли от 40 до 80 человек среди граждан Венесуэлы и Кубы. Би-би-си сообщает о 57 погибших, включая 32 кубинцев.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб заявил, что начнется расследование гибели людей из-за действий США. Он также потребовал прекращения уголовного дела против Мадуро в американском суде, ссылаясь на международный президентский иммунитет и отсутствие юрисдикции.

Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы до свержения Мадуро, принесла присягу в качестве временного главы государства. Сам Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы.