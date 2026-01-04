Рубио отказался признать операцию по захвату Мадуро войной с Венесуэлой

Речь идет не о вторжении, а об аресте Мадуро, заявил госсекретарь США

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, можно ли считать случившееся недавно в Каракасе началом войны.

«Это не война. Я имею в виду, что мы воюем с организаторами наркотрафика, а не с Венесуэлой», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Когда ведущий ABC Джордж Стефанопулос попросил Рубио объяснить, почему президент США Дональд Трамп не запросил у конгресса разрешения на начало войны с Венесуэлой, госсекретарь еще раз заявил, что никакой войны не было.

«Это не было вторжением. Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны. Да, он был арестован. Но очевидно, что это не происходило на дружественной территории. Поэтому для того чтобы арестовать его, пришлось попросить Военное министерство принять участие в операции. Военное министерство подключилось. Они нанесли удары по всему, что угрожало агентам, которые должны были произвести арест, и по всему, что могло стать угрозой на обратном пути. Это была очень ограниченная, точечная операция», — пояснил Рубио.

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. И.о. президента страны Делси Родригес потребовала освобождения Мадуро и его супруги. Она заявила, что Венесуэла никогда не станет чьей-либо колонией и выразила готовность защищать доступ страны к природным ресурсам.