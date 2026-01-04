Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине — пишет CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка. У здания собралась толпа людей с венесуэльскими флагами. Кроме того, на месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Официальный аккаунт быстрого реагирования Белого дома опубликовал видео, на котором Мадуро идет в черной толстовке с капюшоном по коридору с синим ковром с надписью DEA NYD (Управление по борьбе с наркотиками, Drug Enforcement Administration, DEA — РБК). На видео Мадуро говорит «С Новым годом».

Венесуэльского политика перевезли на вертолете. Он предстанет перед федеральным судом Манхэттена в связи с обвинениями в хранении наркотиков и оружия.

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что заседание, скорее всего, пройдет в понедельник, 5 января, уточняет издание.

В период следствия под стражей в федеральном центре заключения «Метрополитен» также находился рэпер Пи Дидди, арестованный в сентябре 2024 года.

Материал дополняется