Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию
Администрация Дональда Трампа не ставит целью «завоевать кого-либо». Такое заявление сделал спецпосланник президента США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри в эфире программы The Will Cain Show, его слова приводит The Hill.
По словам Лэндри, Штаты всегда были «гостеприимными», они не пытаются захватить территорию других стран.
«Мы говорим: слушайте, мы представляем свободу, мы представляем экономическую мощь, мы представляем защиту», — утверждает Лэндри.
Трамп назначил Лэндри своим специальным посланником по Гренландии 22 декабря. Его целью он назвал продвижение американских интересов на территории острова ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира». После этого власти Дании, автономной территорией которой является Гренландия, заявили, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию Вашингтона о передаче Гренландии.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 23 декабря написал, что грустит из-за притязаний Трампа на остров.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. Еще в самом начале нового президентского срока, в январе 2025-го, он выразил уверенность, что сможет договориться о переходе острова под контроль Штатов. Республиканец, однако, не стал исключать возможность военного и экономического давления на Гренландию для установления американского контроля над ней.
