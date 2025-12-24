 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию

Джефф Лэндри
Джефф Лэндри (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Администрация Дональда Трампа не ставит целью «завоевать кого-либо». Такое заявление сделал спецпосланник президента США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри в эфире программы The Will Cain Show, его слова приводит The Hill.

По словам Лэндри, Штаты всегда были «гостеприимными», они не пытаются захватить территорию других стран.

«Мы говорим: слушайте, мы представляем свободу, мы представляем экономическую мощь, мы представляем защиту», — утверждает Лэндри.

Власти Дании ответили на слова Трампа об интересах США в Гренландии
Политика
Ларс Лекке Расмуссен

Трамп назначил Лэндри своим специальным посланником по Гренландии 22 декабря. Его целью он назвал продвижение американских интересов на территории острова ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира». После этого власти Дании, автономной территорией которой является Гренландия, заявили, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию Вашингтона о передаче Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 23 декабря написал, что грустит из-за притязаний Трампа на остров.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. Еще в самом начале нового президентского срока, в январе 2025-го, он выразил уверенность, что сможет договориться о переходе острова под контроль Штатов. Республиканец, однако, не стал исключать возможность военного и экономического давления на Гренландию для установления американского контроля над ней.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Администрация президента США Дональд Трамп Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии
Политика
Дания вызвала дипломата США из-за «попыток влияния» на дела Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026 Спорт, 15:28
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41