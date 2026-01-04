 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Клишас заявил, что США отказали Западному полушарию в суверенитете

Клишас: США отказали странам Западного полушария в суверенитете
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

США отказали странам Западного полушария в праве на суверенитет. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться...» — написал Клишас в телеграм-канале.

Сенатор назвал «содержательным» общение президента США Дональда Трампа с журналистами. В субботу, 3 января, Трамп провел пресс-конференцию после военной операции США в Венесуэле. Американский президент заявил о смещении Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, а также о том, что США возьмут на себя управление страной на протяжении переходного периода.

Главные заявления Дональда Трампа о ситуации в Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

Трамп добавил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая ранее сообщила о готовности взять власть в свои руки, не обладает качествами, необходимыми для руководства страной. По его словам, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу и пообещала выполнить все необходимые США условия. В противном случае США могут ввести в страну войска, отметил Трамп.

Американский лидер на пресс-конференции также пригрозил Кубе и Колумбии. Трамп обвинил колумбийского президента Густаво Петро в производстве кокаина. Что касается Кубы, Трамп отметил, что страна находится в «плачевном состоянии», а США хотят помочь ее народу. Госсекретарь Марко Рубил добавил, что он бы «обеспокоился» на месте кубинского правительства.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу. Американский спецназ захватил президента Венесуэлы Мадуро и его жену, их доставили в США. Супруги предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Андрей Клишас суверенитет США Запад
Андрей Клишас фото
Андрей Клишас
сенатор
9 ноября 1972 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
