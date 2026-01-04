Клишас заявил, что США отказали Западному полушарию в суверенитете
США отказали странам Западного полушария в праве на суверенитет. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться...» — написал Клишас в телеграм-канале.
Сенатор назвал «содержательным» общение президента США Дональда Трампа с журналистами. В субботу, 3 января, Трамп провел пресс-конференцию после военной операции США в Венесуэле. Американский президент заявил о смещении Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, а также о том, что США возьмут на себя управление страной на протяжении переходного периода.
Трамп добавил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая ранее сообщила о готовности взять власть в свои руки, не обладает качествами, необходимыми для руководства страной. По его словам, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу и пообещала выполнить все необходимые США условия. В противном случае США могут ввести в страну войска, отметил Трамп.
Американский лидер на пресс-конференции также пригрозил Кубе и Колумбии. Трамп обвинил колумбийского президента Густаво Петро в производстве кокаина. Что касается Кубы, Трамп отметил, что страна находится в «плачевном состоянии», а США хотят помочь ее народу. Госсекретарь Марко Рубил добавил, что он бы «обеспокоился» на месте кубинского правительства.
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу. Американский спецназ захватил президента Венесуэлы Мадуро и его жену, их доставили в США. Супруги предстанут перед судом в Нью-Йорке.
