 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США»

Американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент страны Делси Родригес будет исполнять волю Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп изданию The New York Post.

До этого на пресс-конференции Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

В соответствии с конституцией Венесуэлы, в отсутствии президента страны его обязанности исполняет вице-президент. Ей предоставляется это право на 90 дней, после чего срок может продлить парламент.

Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. Оттуда президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк, где будет организован суд. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США» Политика, 21:39
Трамп заявил, что глава оппозиции не способна быть лидером Венесуэлы Политика, 21:18
В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения Политика, 21:16
Тренер «Металлурга» объяснил, почему Кузнецову не нашлось места в команде Спорт, 21:03
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным Политика, 20:58
«Хаос, ставший политикой». ИноСМИ — об операции США по захвату Мадуро Политика, 20:45
США задействовали 150 самолетов в операции против Венесуэлы Политика, 20:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Главные заявления Дональда Трампа о ситуации в Венесуэле Политика, 20:29
«Северсталь» в третий раз за сезон обыграла аутсайдера КХЛ Спорт, 20:26
Чем известна лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо 20:12
Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы Политика, 20:07
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 19:55
Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой Политика, 19:47