Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США»

Американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент страны Делси Родригес будет исполнять волю Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп изданию The New York Post.

До этого на пресс-конференции Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

В соответствии с конституцией Венесуэлы, в отсутствии президента страны его обязанности исполняет вице-президент. Ей предоставляется это право на 90 дней, после чего срок может продлить парламент.

Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. Оттуда президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк, где будет организован суд. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

