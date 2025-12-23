Минэнерго Казахстана назвало новые маршруты экспорта нефти после атак ВСУ

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

После украинской атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Министерство энергетики Казахстана задействует все доступные варианты транспортировки нефти для перенаправки экспортных маршрутов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон», — сообщили в Минэнерго.

Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана «Казтрансойл» согласовал новые маршруты вскоре после повреждения КТК. Часть экспортных потоков нефти переориентирована из системы консорциума на Самару, а также нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) и частично в Китай.

Своей главной задачей Минэнерго назвало сохранение суточных объемов добычи и минимизацию экономических рисков. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заверил, что, несмотря на утверждение новых маршрутов, Казахстан не намерен отказываться от КТК. Чиновник отметил, что равноценной консорциуму альтернативы нет.

29 ноября украинский морской беспилотник атаковал объекты КТК, в результате чего серьезные повреждения получило выносное причальное устройство. Из-за этого эксплуатация станции оказалась невозможной.

Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. т нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.

О том, что республика после ударов перенаправит экспорт нефти по трубопроводу БТД, Reuters сообщил в начале декабря. По данным агентства, Казахстан планирует увеличить поставки нефти по этому маршруту до 188 тыс. т в декабре. Это примерно на 30% больше ноябрьского показателя.