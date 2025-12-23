 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минэнерго Казахстана назвало новые маршруты экспорта нефти после атак ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

После украинской атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Министерство энергетики Казахстана задействует все доступные варианты транспортировки нефти для перенаправки экспортных маршрутов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон», — сообщили в Минэнерго.

Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана «Казтрансойл» согласовал новые маршруты вскоре после повреждения КТК. Часть экспортных потоков нефти переориентирована из системы консорциума на Самару, а также нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) и частично в Китай.

Своей главной задачей Минэнерго назвало сохранение суточных объемов добычи и минимизацию экономических рисков. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заверил, что, несмотря на утверждение новых маршрутов, Казахстан не намерен отказываться от КТК. Чиновник отметил, что равноценной консорциуму альтернативы нет.

Казахстан ускорил покупку причалов после атаки на КТК в Новороссийске
Политика
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

29 ноября украинский морской беспилотник атаковал объекты КТК, в результате чего серьезные повреждения получило выносное причальное устройство. Из-за этого эксплуатация станции оказалась невозможной.

Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. т нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.

О том, что республика после ударов перенаправит экспорт нефти по трубопроводу БТД, Reuters сообщил в начале декабря. По данным агентства, Казахстан планирует увеличить поставки нефти по этому маршруту до 188 тыс. т в декабре. Это примерно на 30% больше ноябрьского показателя.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Казахстан КТК нефть экспорт атака дронов
Материалы по теме
Казахстан описал пробоину на выносном причале КТК после атаки Украины
Политика
В Казахстане заявили, что с украинской стороны есть понимание по КТК
Политика
Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
ЦБ опустил курс доллара на 24 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:48
₽1,2 млн за 6 ночей: где самая дорогая и дешевая аренда на Новый год Недвижимость, 17:45
ЦБ разрешит торги криптовалютой. Готовы ли к этому брокеры и биржи Инвестиции, 17:44
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
«ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» Пресс-релиз, 17:37
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке Политика, 17:28
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 17:28
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса Экономика, 17:19
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 17:19
Партнерство Т-банка и «Газпром нефти» в программах лояльности Радио, 17:19
Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном Спорт, 17:19