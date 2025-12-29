Трамп назвал пока нерешенным вопрос Донбасса

Вопрос о контроле над Донбассом пока не решен, но уже близок к разрешению, заявил Трамп. Путин ранее говорил, что Россия получит эту территорию любым путем. Зеленский допускал вывод ВСУ из Донбасса при аналогичных действиях России

Вопрос, как поступить с Донбассом в рамках мирного урегулирования, пока не решен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. РБК ведет прямую трансляцию с их пресс-конференции.

На вопрос журналистов, удалось ли согласовать вопрос контроля над Донбассом, он отметил, что стороны «приближаются к соглашению по этому вопросу».

«Безусловно, это один из главных вопросов, и я думаю, мы приблизились к его решению… Он еще не решен, но мы значительно приблизились к нему. Это очень сложный вопрос», — сказал Трамп.

Он добавил, что Россия со своей стороны требует контроля над этой территорией, «и по этому поводу есть спор, поэтому им придется нанять специалистов». Это вопрос еще предстоит уладить, но «все движется в правильном направлении к мирному урегулированию», добавил американский лидер.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем. «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.

В свою очередь Зеленский отмечал, что Вооруженные силы Украины покинут Донбасс только при аналогичных действиях со стороны России. По его мнению, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны.

В первой половине декабря Зеленский также допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из контролируемой Киевом части Донбасса. Опрошенные Politico украинские депутаты выразили сомнения, что украинский парламент одобрит это предложение.