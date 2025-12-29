 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах

Герасимов: российские войска за год взяли под контроль 334 населенных пункта
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: Администрация Президента России )

С начала 2025 года российские войска в зоне спецоперации взяли под контроль 334 населенных пункта, 32 из них — в декабре. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 кв. км территории и 334 населенных пункта», — сказал Герасимов на совещании, посвященном ситуации в зоне военной операции.

При этом 32 пункта перешли под российский контроль в декабре. В частности, российские военные взяли село Богуславка в Харьковской области и заняли около половины территории Новопавловки в Днепропетровской области.

Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, Герасимов сообщил, что в декабре армия России освободила свыше 700 кв. км в зоне военной операции.

Глава Генштаба добавил, что российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ. В частности, он сообщил о наступлении широким фронтом в сторону Славянска.

Анастасия Луценко
Армия России Военная операция на Украине Валерий Герасимов Владимир Путин
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
