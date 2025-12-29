Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах
С начала 2025 года российские войска в зоне спецоперации взяли под контроль 334 населенных пункта, 32 из них — в декабре. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 кв. км территории и 334 населенных пункта», — сказал Герасимов на совещании, посвященном ситуации в зоне военной операции.
При этом 32 пункта перешли под российский контроль в декабре. В частности, российские военные взяли село Богуславка в Харьковской области и заняли около половины территории Новопавловки в Днепропетровской области.
Кроме того, Герасимов сообщил, что в декабре армия России освободила свыше 700 кв. км в зоне военной операции.
Глава Генштаба добавил, что российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ. В частности, он сообщил о наступлении широким фронтом в сторону Славянска.
