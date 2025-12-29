 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов заявил о продвижении войск с опережением планов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска в декабре 2025 года в зоне специальной военной операции достигли максимальных темпов продвижения за весь год, действуют динамично и с опережением планов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

«Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались еще даже изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», — сказал министр на совещании по ситуации в зоне спецоперации.

Как сообщил на совещании начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов, в декабре российская армия освободила свыше 700 кв. км в зоне военной операции и взяла под контроль 32 населенных пункта. В частности, российские военные взяли село Богуславка в Харьковской области и заняли около половины территории Новопавловки в Днепропетровской области.

Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах
Политика
Владимир Путин и Валерий Герасимов

По словам командующего группировкой войск «Север» Евгения Никифорова, армии осталось менее 20 км до украинского областного центра города Сумы.

Всего с начала 2025 года под контроль армии России перешли 334 пункта и 6460 кв. км территории. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Военная операция на Украине Андрей Белоусов российская армия
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
