Белоусов заявил о продвижении войск с опережением планов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска в декабре 2025 года в зоне специальной военной операции достигли максимальных темпов продвижения за весь год, действуют динамично и с опережением планов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

«Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались еще даже изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», — сказал министр на совещании по ситуации в зоне спецоперации.

Как сообщил на совещании начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов, в декабре российская армия освободила свыше 700 кв. км в зоне военной операции и взяла под контроль 32 населенных пункта. В частности, российские военные взяли село Богуславка в Харьковской области и заняли около половины территории Новопавловки в Днепропетровской области.

По словам командующего группировкой войск «Север» Евгения Никифорова, армии осталось менее 20 км до украинского областного центра города Сумы.

Всего с начала 2025 года под контроль армии России перешли 334 пункта и 6460 кв. км территории.