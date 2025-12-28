 Перейти к основному контенту
Дмитриев заявил, что «поджигатели войны» должны покаяться

Дмитриев: честный диалог должен победить, поджигатели войны должны покаяться
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Миротворцы и честный диалог должны победить, а поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.

«Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть путь к миру восторжествует», — написал Дмитриев и приложил снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Спецпредставитель российского президента отметил, что сегодня, 28 декабря, — важный день на пути к миру.

Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины
Политика
Владимир Зеленский

В воскресенье, 28 декабря, состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча начнется в 13:00 по местному времени (21:00 мск). Как сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, после переговоров Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами.

По словам Зеленского, на встрече с Трампом он намерен обсудить гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны. Кроме того, украинский президент представит американскому лидеру новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» воспринял инициативу Зеленского.

По информации Financial Times, президент Украины не ожидает принятия Россией подготовленной Киевом версии мирного плана. Вместо этого он хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

Читайте РБК в Telegram.

