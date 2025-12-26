 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана

Зеленский заявил, что мирный план Украины готов на 90%
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Задача Украины довести работу над мирным планом до 100%, добавил он. Ранее Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время. Axios писал, что переговоры пройдут 28 декабря во Флориде
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Мирный план по урегулированию на Украине из 20 пунктов готов на 90%, а задача украинской стороны состоит в доведении работы до 100%, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают УНИАН и «Укрiнформ».

Президент добавил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде стороны обсудят гарантии безопасности. Он отметил, что предварительные версии ряда документов уже подготовлены, а обсуждение некоторых ключевых аспектов, в частности гарантий безопасности, возможно только на высшем уровне.

Помимо безопасности, по словам Зеленского, на встрече будет обсуждаться и проект экономического соглашения, однако конкретное содержание этого документа требует дополнительного уточнения. Кроме того, президент добавил, что на встрече с Трампом стороны обсудят территориальный вопрос и судьбу Запорожской АЭС.

Говоря об отказе рассмотрения российской стороной документа президент отметил, что без России ничего подписываться не будет, однако помимо нее есть и двухстороннее соглашение между Украиной и США. «И нам нужно обсудить эти вопросы с президентом, и изменения в документах есть каждый день, над ними работают наши переговорные группы», — подытожил глава государства (цитата по УНИАН).

Axios назвал дату встречи Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Зеленский 26 декабря анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время в телеграм-канале. Axios сообщил, что переговоры пройдут 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде. Те же дату и место называла Kyiv Post.

20–21 декабря в Майами прошли переговоры между спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. По словам Дмитриева, «разжигателям войны» не удалось сорвать мирный процесс. Незадолго до этого состоялись консультации представителей США с делегацией из Украины.

В ходе встреч стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, его содержание Зеленский озвучил 24 декабря. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отметил, что Кремль получил от Дмитриева наработки по мирному плану США и сейчас занимается анализом документа. По итогам изучения мирных инициатив Москве нужно выработать собственную позицию и продолжить контакты с США, добавил он.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Зеленский Украина США переговоры мирный план Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
