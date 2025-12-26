Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана

Задача Украины довести работу над мирным планом до 100%, добавил он. Ранее Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время. Axios писал, что переговоры пройдут 28 декабря во Флориде

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Мирный план по урегулированию на Украине из 20 пунктов готов на 90%, а задача украинской стороны состоит в доведении работы до 100%, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают УНИАН и «Укрiнформ».

Президент добавил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде стороны обсудят гарантии безопасности. Он отметил, что предварительные версии ряда документов уже подготовлены, а обсуждение некоторых ключевых аспектов, в частности гарантий безопасности, возможно только на высшем уровне.

Помимо безопасности, по словам Зеленского, на встрече будет обсуждаться и проект экономического соглашения, однако конкретное содержание этого документа требует дополнительного уточнения. Кроме того, президент добавил, что на встрече с Трампом стороны обсудят территориальный вопрос и судьбу Запорожской АЭС.

Говоря об отказе рассмотрения российской стороной документа президент отметил, что без России ничего подписываться не будет, однако помимо нее есть и двухстороннее соглашение между Украиной и США. «И нам нужно обсудить эти вопросы с президентом, и изменения в документах есть каждый день, над ними работают наши переговорные группы», — подытожил глава государства (цитата по УНИАН).

Зеленский 26 декабря анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время в телеграм-канале. Axios сообщил, что переговоры пройдут 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде. Те же дату и место называла Kyiv Post.

20–21 декабря в Майами прошли переговоры между спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. По словам Дмитриева, «разжигателям войны» не удалось сорвать мирный процесс. Незадолго до этого состоялись консультации представителей США с делегацией из Украины.

В ходе встреч стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, его содержание Зеленский озвучил 24 декабря. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отметил, что Кремль получил от Дмитриева наработки по мирному плану США и сейчас занимается анализом документа. По итогам изучения мирных инициатив Москве нужно выработать собственную позицию и продолжить контакты с США, добавил он.