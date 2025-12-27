 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский совершит промежуточную остановку в Канаде по пути в США для встречи с премьер-министром страны Марком Карни. Об этом он сам сообщил журналистам, находясь на борту самолета, передает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, во время его пребывания в Канаде и пройдет запланированный перед встречей с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор с европейскими лидерами. В ходе него планируется обменяться деталями документов.

Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский сообщал, что представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, а переговоры будут сосредоточены на территориальном вопросе. По словам республиканца, на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности. В то же время, по данным Politico, американский лидер «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

В Кремле накануне сообщили о новых контактах с США после поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами. Трамп заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

