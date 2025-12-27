Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства
В аэропорту Внуково ввели прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — рассказал он.
В связи с ограничениями, расписание части рейсов может быть скорректировано. Кореняко уточнил, что меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее отправку и прием самолетов приостановили в воздушном хабе Калуги, мера действует и на момент публикации материала. Кроме того, в 16:25 мск ограничения ввели в аэропорту Ярославля.
