Военная операция на Украине⁠,
0

Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Внуково ввели прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — рассказал он.

В связи с ограничениями, расписание части рейсов может быть скорректировано. Кореняко уточнил, что меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее отправку и прием самолетов приостановили в воздушном хабе Калуги, мера действует и на момент публикации материала. Кроме того, в 16:25 мск ограничения ввели в аэропорту Ярославля.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Внуково приостановка полетов Росавиация
